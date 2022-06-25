Страховая компания засудила пьяного водителя

В порядке регресса с виновника пьяного ДТП взыскано полмиллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба Хотынецкого районного суда, удовлетворены исковые требования о взыскании ущерба в порядке регресса. Заявление в суд подала страховая компания «Росгосстрах», а ответчиком выступил местный житель. Истец указал, что ранее данный гражданин стал виновником дорожно-транспортного происшествия. В ходе проведенных следственных действий была установлена причинно-следственная связь «между противоправными действиями ответчика и наступившими последствиями».

К сожалению, последствия оказались печальными. В результате ДТП погиб велосипедист. На момент происшествия гражданская ответственность водителя была застрахована в «Росгосстрахе». В результате потерпевшей стороне было выплачено страховое возмещение в размере 475 тысячи рублей. Факт страхования гражданской ответственности был подтвержден документами, составленными по факту ДТП. В них был, в частности, указан номер договора страхования, предъявленного виновником аварии в качестве подтверждения исполнения обязанности по страхованию ОСАГО.

Выплатив страховое возмещение, компания потребовала компенсировать его в порядке регресса. Она направила водителю предложение о досудебном урегулировании предъявленных требований, но тот платить отказался. Поэтому страховщики обратились в суд и уже там просили взыскать со своего клиента помянутые 475 тысяч рублей в счет возмещения причиненного вреда.

«Ответчик иск не признал, считал, что не должен выплачивать, — следует из сообщения пресс-службы Хотынецкого районного суда. — Оценивая представленные суду доказательства, суд пришел к выводу об обоснованности исковых требований. Истец имеет право предъявить регрессное требование к причинившему вред лицу в размере произведенной страховой выплаты, так как вред был причинен ответчиком при управлении транспортным средством в состоянии опьянения».

Иными словами, водитель был пьян в момент совершения ДТП, он нарушил закон, поэтому сам и должен нести всю ответственность за содеянное им. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано проигравшей стороной.

ИА «Орелград»