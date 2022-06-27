Из реки Зуша Мценского района извлекли тело утонувшего мужчины

27.6.2022 | 11:02 Новости, Происшествия

48-летний отдыхающий плавал в месте, не оборудованном для купания.

Вчера вечером во Мценском районе было извлечено из воды тело мужчины, утонувшего в реке Зуша. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Информация о происшествии в деревне Толмачево поступила в семь часов вечера. Очевидцы трагедии сами извлекли из воды тело 48-летнего мужчины, но спасать его было уже поздно.

Отмечается, что мужчина утонул в месте, не предназначенном для купания. Сотрудники полиции сейчас выясняют обстоятельства произошедшего.

ИА «Орелград»

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