Под Орлом воздвигли крест в честь всего христианского мира

Символичный крест-камень появился в городе Ливны.



Необычный памятник-крест, посвященный всему христианскому миру, был установлен возле братской могилы городском парке культуры и отдыха по инициативе и на средства армянской диаспоры, по благословению Ливенской епархии РПЦ. Об этом сообщает администрация города Ливны. Не совсем привычный для региона памятник называется хачкар. Считается, что первый подобный крест был установлен на территории современной Армении еще в 301 году – сразу после принятия христианства. Хачкары установлены в Москве (у стен Храма Христа Спасителя) и Ватикане, в саду Лондонского Кентерберийского собора и многих других странах. Теперь такой крест можно увидеть и в Ливнах.

«Наша страна – многонациональный единый братский народ, — сказал глава города Ливны Сергей Трубицин. — Установленный крест-камень – символ примирения, единения, прощения, дружбы. Это те христианские основы нашей жизни, которые мы должны чтить и передавать следующим поколениям ливенцев. Сегодня наша страна и все мы переживаем непростой период. Под флагом великой страны в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины принимают участие представители многочисленных народов России. Плечом к плечу военнослужащие со всех уголков страны готовы защищать Донбасс от националистов и обеспечивать безопасность мирных граждан, сохранить единство нашей веры».

Господин Трубицин также выразил уверенность в том, что новый памятник станет еще одним местом притяжения верующих христиан. Памятник был открыт в рамках торжественной церемонии. Он был освящен священнослужителями во главе с епископом Ливенским и Малоархангельским Нектарием, после чего присутствующие возложили к подножию живые цветы. Выступивший на церемонии глава Армянской общины Орловской области Арман Балоян выразил благодарность руководству города и Ливенской епархии за поддержку и содействие в организации и установке каменного креста в Ливнах.

ИА «Орелград»