Николай Шин озвучил позицию по концессионному соглашению в сфере обращения с орловскими ТКО

Генеральный директор Корпорации развития Орловской области Николай Шин рассказал о концессионном соглашении в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Орловской области:

«Уважаемые, друзья, представительством Орловской области при Правительстве Российской Федерации совместно с Корпорацией развития Орловской области разработан и подготовлен к внедрению масштабный инфраструктурный проект в сфере обращения с ТКО. Регион остро нуждается в реализации такого проекта, поскольку Орловская область характеризуется крайне низкой обеспеченностью полигонами. Для сравнения, в различных регионах ЦФО эксплуатируется от 5 до 14 полигонов, в то время как у нас используются всего два, причем уже максимально заполненных. В частности, полигон в Ливенском районе полностью исчерпал лимиты на размещение отходов, а остаточная вместимость мценского полигона позволит его эксплуатировать не более полутора лет.

Предлагаемый нами проект в краткосрочном периоде позволит региону получить в собственность на условиях государственно-частного партнерства мощный объект обработки, утилизации и размещения отходов со сроком эксплуатации в 24 года. В долгосрочной перспективе он предполагает создание Экотехнопарка. Примечательно, что инвестором для реализации концессионного соглашения выступает Российский экологический оператор, соглашение с которым достигнуто при непосредственном участии Представительства Орловской области при Правительстве Российской Федерации. То есть очевидно, что с учётом реального положения отрасли обработки ТКО, перспективы вывода из эксплуатации двух действующих полигонов, отсутствия должной экономической обоснованности маршрутов вывоза ТКО и транспортировки остатков их сортировки, следует кардинально оптимизировать региональную систему обращения с отходами.

Приведу наглядный пример: весной прошлого года нестабильная работа ряда объектов обработки ТКО привела к мусорному коллапсу. Так, один из сортировочных комплексов не работал в течение 8 месяцев, периодически отмечалось увеличение сроков разгрузки мусоровозов, и поныне есть проблемы в организации процесса сортировки.

Уважаемые друзья! Как практически у любого начинания, у нашего проекта есть сторонники и оппоненты. Самым активным оппонентом, как мы видим по его публичным заявлениям, является директор комплекса «ЭкоСити» Юрий Алексеевич Парахин. Он всячески пытается дискредитировать этот проект, активно рекламируя свой бизнес. Юрий Парахин с его «ЭкоСити» на сегодняшний день фактически монополист в сфере сортировки мусора. И, как всем понятно, свое монопольное положение пытается сохранить всеми силами. Но для регоператора «ЭкоСити» — это шаткая палуба, не очень надежное деловое партнерство. Опыт работы регоператора выявил проблемы и риски, связанные с деятельностью объектов обработки ТКО, которые являются коммерческими структурами, ориентированными на извлечение прибыли, и не располагающими финансовыми ресурсами для модернизации производства и повышения эффективности сортировки ТКО. Неоднократно отмечались факты дезорганизации работы данных хозяйствующих субъектов. И, в частности, на комплексе АО «ЭкоСити» на основании претензий к составу отходов периодически нарушались сроки разгрузки мусоровозов. Было много таких случаев, они документально подтверждены. При этом Юрий Алексеевич, как говорится, из всех утюгов пытается заверить граждан, что этот рынок не нуждается в развитии и со всем он отлично справляется сам. Между тем его заявления об объемах переработки во многом носят декларативный характер. У нас есть обоснования и доказательства этого. Еще немаловажный штрих к портрету. В средствах массовой информации неоднократно публиковались видеоматериалы о «ночной деятельности» комплекса АО «ЭкоСити», фиксирующие факты выгрузки на карты закрытой Орловской городской свалки несортированных отходов неизвестного происхождения. Это к вопросу о добросовестном и честном бизнесе. Да только в случае возникновения проблем, связанных с обращением ТКО, жители пойдут с этим не к частнику Парахину, а к регоператору, которому платят деньги за услугу. Поэтому очень важно иметь объекты в государственной собственности. К тому же это обеспечит здоровую конкуренцию на мусорном рынке. Представьте, если бы в Орловской области была только одна торговая сеть, которая могла бы бесконечно диктовать свои условия. Ассортимент, цены, без конкурентов. Думаю, что тогда мы не увидели бы того широкого спектра акций, скидок, предложений, того гибкого маркетинга, который порождает конкуренция.

Сейчас идет обсуждение проекта концессии различными ответственными структурами. Я уверен, что в результате будет выработана оптимальная для государства и жителей региона модель концессионного соглашения. И Орловская область сможет успешно проводить реформу сферы обращения с ТКО, согласно установкам Президента Российской Федерации».