В Орле задержан и заключен под стражу серийный «карманник»

Ранее судимому мужчине инкриминируют семь эпизодов краж, совершенных в Заводском, Советском и Железнодорожном районах Орла.

В Орле установлен и заключен под стражу местный житель, подозреваемый в совершении серии карманных краж. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

42-летний житель Орла, ранее судимый за похожие преступления, «промышляя» на территории Заводского, Советского и Железнодорожного районов, совершил семь эпизодов карманных краж, похитив чужое имущество на общую сумму более 63 тысяч рублей.

Преступления были совершены в общественном транспорте, а жертвами были дамы с сумками или рюкзаками. При этом, злоумышленник прикрывался пакетом. Помимо денег, он воровал мобильные телефоны, которые позже продавал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем». В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.

ИА «Орелград»