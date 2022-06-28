В Орле заключен под стражу мужчина, задержанный с граммом синтетического наркотика

У полиция была информация о том, что ранее судимый 31-летний орловец имеет отношение к обороту наркотиков.

В Орле заключен под стражу ранее судимый мужчина, задержанный с граммом синтетического наркотика. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

Полицейские имели оперативную информацию о том, что 31-летний орловец причастен к незаконному обороту наркотических средств. И эта информация подтвердилась — мужчина был задержан с полимерным свертком в кармане.

Экспертиза показала, что в свертке был N-метилэфедрон массой 1,09 грамма. По словам задержанного, запрещенное вещество было приобретено для личного использования.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». На время следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИА «Орелград»