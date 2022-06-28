Заводской и Советский районы Орла остались без чистой воды

«Орелводоканал» борется с последствиями аварии.

Заводской и Советский районы Орла временно остались без чистой воды. Это произошло из-за аварии, которая произошла во время профилактических работ «Орелводоканала» на Кромском направлении.

В социальных сетях орловцы делятся фотографиями ржавой воды, которая течет из крана, а специалисты занимаются промывкой водопроводных систем.

«Задача на сегодня – очистить воду для Заводского района. Ожидаем, что ситуация стабилизируется к позднему вечеру. С Советским районом продолжим работать после наполнения резервуаров чистой водой. Надеемся, что предельный срок по Советскому району – завтрашнее утро», — цитирует пресс-служба мэрии Василия Иванова, гендиректора «Орелводоканала».

ИА «Орелград»