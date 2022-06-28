Житель города Ливны осужден на 12 лет за убийство бывшей жены

28.6.2022 | 18:13 Закон и порядок, Новости

В марте мужчина, находясь в подпитии, пришел в гости к бывшей супруге. Вспыхнувший конфликт завершился 13 ножевыми ранениями.

Ливенский районный суд приговорил к 12 годам строгого режима местного жителя, убившего свою бывшую жену. Об этом сообщили пресс-службы СК и прокуратуры.

31-летний мужчина совершил убийство в марте этого года. Будучи пьяным, он пришел в квартиру бывшей супруги, и в ходе общения внезапно возник словесный конфликт. Бывший муж нанес семь ударов кулаками по голове, после чего нанес женщине 13 ножевых ранений. Орудуя ножом, он бил в шею, по лицу и рукам.

От полученных травм потерпевшая скончалась, а в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». В настоящее время суд признал подсудимого виновным и назначил наказание, но наказание еще не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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