Закон о выплатах участникам вооруженных конфликтов поступил в облсовет

Региональный парламент приступил к обсуждению этого проекта.



В Орловский областной совет на рассмотрение поступил проект внесения изменений в статьи 1 и 2 Закона Орловской области «О дополнительных мерах по социальной поддержке участников вооруженных конфликтов, получивших инвалидность вследствие военной травмы». Документ было внесен фракцией «Единая Россия» и депутатом и спикером облсовета Леонидом Музалевским. Первое обсуждение он прошел в рамках внеочередного заседания комитета по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству.

В частности, предлагается расширить перечень государств, городов, территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан РФ, как это уже сделано на федеральном уровне. Он дополняется выполнением специальных задач на территории Сирии (с 30 сентября 2015 года) и выполнением задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР (с 24 февраля 2022 года). Законопроектом предлагается предусмотреть дополнительные меры социальной поддержки в виде ежемесячной доплаты к пенсии для участников вышеуказанных вооруженных конфликтов, получивших инвалидность вследствие военной травмы.

Размер ежемесячной доплаты к пенсии предполагается обновить и увеличить: инвалидам 1-й и 2-й группы – с 1000 рублей до 1500 рублей, инвалидам 3-й группы – с 500 рублей до 1000 рублей. При этом вышеуказанный размер дополнительной меры социальной поддержки планируется индексировать ежегодно на коэффициент индексации, установленный законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. В пояснительной записке сказано, что в законопроекте нет положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

Принятие поправок потребует дополнительных расходов за счет средств областного бюджета в годовом объеме в сумме 930 тысяч рублей. Также потребуется внести изменения в постановление правительства Орловской области от 25 мая 2016 года № 189 «Об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки участникам вооруженных конфликтов, получившим инвалидность вследствие военной травмы».

ИА «Орелград»