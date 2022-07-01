«Подарки новорожденному» получили 160 орловских семей

Это могут быть деньги или набор принадлежностей для ухода.

На 30 июня выплату по мере соцподдержки «Подарок новорожденному» получили более 160 семей, сообщила в соцсетях первый заместитель губернатора в правительстве региона Татьяна Крымова.

Наборы принадлежностей начнут выдавать с 1 июля. Для их выделения необходимо обращаться в МФЦ или ЗАГС. Ту или иную меру поддержки можно получить в течение шести месяцев после рождения малыша, но после 1 мая 2022. Малыш должен быть гражданином Российской Федерации и родиться в Орловской области.

Напомним, в подарок входят кофточки, распашонки, ползунки, бутылочка для кормления, пустышка, термометр, одеяло.

ИА «Орелград»