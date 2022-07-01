В суд передано дело о мошенничестве в орловском техникуме

1.7.2022 | 11:17 Новости, Происшествия

Бывший руководитель филиала приютила «мертвую душу».

 

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-руководителя филиала №2 Орловского техникума агробизнеса и сервиса в Мценске. Женщину обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Установлено, что в учреждении с июня 2020 года по ноябрь 2021 в табелях учета рабочего времени был указал гражданин, который фактически не работал. При этом заработная плата начислялась. Фиктивному сотруднику перевели 93 тысячи рублей. Денежные средства женщина похитила.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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