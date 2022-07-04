Бывший снабженец «Орелводоканала» стал фигурантом еще одного уголовного дела

Подозреваемый взимал десятипроцентный откат при закупке оборудования.
Бывший начальник управления по закупкам и снабжению «Орелводоканала» стал фигурантом еще одного уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
Высокопоставленного сотрудника муниципального предприятия подозревают в получении взяток на сумму более 800 тысяч рублей:
«В период с 2017 по 2022 год получил от представителей двух обществ с ограниченной ответственностью, расположенных в городе Санкт-Петербурге, денежные средства за приобретение и поставки реализуемого указанными организациями оборудования для нужд МПП ВКХ «Орелводоканал». За указанные действия подозреваемый получил в виде взятки денежные средства на общую сумму свыше 888 тысяч рублей», — рассказали в СК.
По информации пресс-службы УМВД по Орловской области, размер «отката» составлял 10 % от объемов закупки. Это стало известно благодаря оперативной разработке ФСБ и полиции.
Напомним, ранее в отношении мужчины уже было возбуждено аналогичное уголовное дело. Сумма взятки тогда составляла 102 тысячи рублей.
ИА «Орелград»