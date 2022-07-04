Бывший снабженец «Орелводоканала» стал фигурантом еще одного уголовного дела

4.7.2022 | 14:30 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Подозреваемый взимал десятипроцентный откат при закупке оборудования.

Бывший начальник управления по закупкам и снабжению «Орелводоканала» стал фигурантом еще одного уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Высокопоставленного сотрудника муниципального предприятия подозревают в получении взяток на сумму более 800 тысяч рублей:

«В период с 2017 по 2022 год получил от представителей двух обществ с ограниченной ответственностью, расположенных в городе Санкт-Петербурге, денежные средства за приобретение и поставки реализуемого указанными организациями оборудования для нужд МПП ВКХ «Орелводоканал». За указанные действия подозреваемый получил в виде взятки денежные средства на общую сумму свыше 888 тысяч рублей», — рассказали в СК.

По информации пресс-службы УМВД по Орловской области, размер «отката» составлял 10 % от объемов закупки. Это стало известно благодаря оперативной разработке ФСБ и полиции.

Напомним, ранее в отношении мужчины уже было возбуждено аналогичное уголовное дело. Сумма взятки тогда составляла 102 тысячи рублей.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования