Житель Орла пострадал, спасая документы из горящего на улице Чапаева дома

5.7.2022 | 14:42 Новости, Происшествия

Мужчина получил ожоги.

Житель Заводского района Орла получил ожоги, пытаясь спасти документы в загоревшемся доме. Происшествие произошло сегодня утром в частной застройке на улице Чапаева.

В десятом часу утра кровля дома № 27 по улице Чапаева горела открытым пламенем по всей площади. Пламя могло распространиться на соседние дома и хозпостройки, но спасатели своевременно предотвратили разрастание пожара.

По информации пресс-службы МЧС, сгорело помещение второго этажа площадью 64 квадратных метра. Над ним сгорела и обрушилась кровля, а на потолке и стенах первого этажа остались следы закопчения.

По информации «Первого областного телеканала», возгорание с большей долей вероятности имело электрические происхождение.

ИА «Орелград» 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования