Житель Орла пострадал, спасая документы из горящего на улице Чапаева дома

Мужчина получил ожоги.

Житель Заводского района Орла получил ожоги, пытаясь спасти документы в загоревшемся доме. Происшествие произошло сегодня утром в частной застройке на улице Чапаева.

В десятом часу утра кровля дома № 27 по улице Чапаева горела открытым пламенем по всей площади. Пламя могло распространиться на соседние дома и хозпостройки, но спасатели своевременно предотвратили разрастание пожара.

По информации пресс-службы МЧС, сгорело помещение второго этажа площадью 64 квадратных метра. Над ним сгорела и обрушилась кровля, а на потолке и стенах первого этажа остались следы закопчения.

По информации «Первого областного телеканала», возгорание с большей долей вероятности имело электрические происхождение.

ИА «Орелград»