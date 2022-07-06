Директора орловского техникума будут судить за превышение полномочий

При подозрительных закупках исчезли 2 млн рублей.

В суд для рассмотрения по существу направлено дело руководителя Глазуновского сельскохозяйственного техникума, сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.

В марте 2020 года директор неправомерно заключил девять договоров на поставку техники и оборудования с ООО «Белтехмаш». Закупка, по версии следствия, была намеренно разбита, чтобы не проводить конкурсные процедуры. Единственный выбранный поставщик получил средства до выполнения контракта, но свои обязательства до сих пор не исполнил. Средства гранта федерального проекта «Молодые профессионалы» также не возвращены.