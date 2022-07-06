Мишустин передал ОГАУ другому министерству

На переход отведено три месяца.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче в ведение Министерства образования и науки вузы, находящиеся в ведении Минсельхоза. Среди 11 учреждений страны ФГБОУ «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина». Распоряжение датировано 30 июня.

Минфину поручено обеспечить передачу бюджетных ассигнований на содержание учреждений от одного министерства к другому. Минобрнауки в трехмесячный срок должно внести необходимые изменения в учредительные документы, утвердить показатели эффективности.

Отметим, этим же распоряжением Минсельхозу передаются федеральные государственные научные учреждения, находящиеся в ведении Минобрнауки. В приложении к документу указаны 11 центров, изучающие картофель, кукурузу, сою и другие культуры.

ИА «Орелград»