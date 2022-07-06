Орел получит новый транш на расселение аварийных домов

Региону одобрена очередная заявка на федеральное финансирование.



Фонд ЖКХ провел очередное заседание, на котором были рассмотрены заявки регионов. В результате были приняты решения о перечислении средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. как сообщает департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью Госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ», в соответствии с представленными Красноярским краем и Орловской областью реестрами контрактов на приобретение квартир для переселения граждан из аварийных домов указанным регионам сообща одобрено перечисление 143,93 миллиона рублей.

«Таким образом, с учетом вышеуказанных решений общая сумма средств, предусмотренных федеральным проектом «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», направленных Фондом ЖКХ в регионы, составила 262,03 миллиарда рублей», — отмечают в госкорпорации. Добавим, что финансирование идет в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В Фонде ЖКХ также отметили, что в рамках этапа 2022-2023 годов программы переселения в регионы направлено уже 97,3 миллиарда рублей, в рамках этапа 2023-2024 годов — 21,44 миллиарда.

Ранее госкорпорация со ссылкой на правительство Орловской области сообщала, что в регионе существует потребность в приобретении квартир по сложившейся рыночной стоимости. Согласно озвученным планам, в 2022 году предполагается приобрести не менее 160 жилых помещений. Всего в рамках этапа 2022-2023 годов программы на территории города Орла планируется расселить 11,72 тысячи квадратных метров аварийного жилья, в котором проживают 729 человек. Соответствующая заявка была одобрена правлением Фонда содействия реформированию ЖКХ еще 11 марта текущего года.

«Орловской области на реализацию указанных мероприятий из средств госкорпорации будет направлено 659,89 миллиона рублей, — такое обещание минувшей весной дал Фонд ЖКХ. — Софинансирование за счет средств областного и местного бюджетов составит не менее 46,84 миллиона рублей». В целом в рамках программы, рассчитанной на 2019-2025 годы, в регионе планируется переселить более 3,2 тысячи граждан из аварийного жилья площадью 46,05 тысячи квадратных метров.

«Необходимо помнить о главной задаче программы расселения аварийного жилья – это улучшение качества жизни людей, — подчеркнул на одном из совещаний генеральный директор публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Константин Цицин. — Граждане, проживающие в таких домах, должны быть обеспечены новым качественным и комфортным жильем, отвечающим требованиям энергоэффективности. Использование механизма комплексного развития территорий жилой застройки при реализации программы дает возможность региональным органам власти не только ликвидировать дома, признанные непригодными для проживания, но и создать необходимую социальную и коммунальную инфраструктуру».

ИА «Орелград»