Регоператор «Зеленая роща» вчера ликвидировал три большие несанкционированные свалки

УК «Зеленая роща» совместно с муниципалитетами продолжает работу по ликвидации выявленных несанкционированных свалок. На сегодняшний день определены места расположения 8 свалок с общим объемом мусора в 1134 куб.метров.

Вчера, 5 июля, были убраны 3 свалки в деревнях Леженки, Казначеево и Ольховец, общий объем мусора на которых составил 26 куб. м. В ближайшее время планируется очистка территорий СНТ «Железнодорожник», «Андриабуж» и деревни Ольховец, а также Куликовки, где планируемый объем отходов составляет порядка 44 куб.м. Кроме того, уже заключен договор на ликвидацию свалки в селе Казарь Залегощенского района (1 000 куб.м).

В прошлом году силами «Зеленой рощи» были ликвидированы 23 стихийные свалки общим объемом более 1 тыс. кубометров. За два последних года из реестра исключены 52 свалки, ликвидированные силами регоператора и органов местного самоуправления.

Работа по остальным свалкам из реестра ведется активно и сейчас можно констатировать, что к концу сезона в области будут ликвидированы все свалки, учтенные на данный момент региональным оператором.

Между тем реестр несанкционированных мест складирования отходов постоянно актуализируется и запускается процедура их ликвидации. В случае обнаружения несанкционированных свалок рекомендуем сообщать об этом регоператору по тел. +7(4862) 48-10-04.

«Работа по ликвидации несанкционированных свалок региональным оператором ведется на постоянной основе. Со своей стороны мы прикладываем максимум усилий, чтобы очистить наш регион от отходов, которые находятся в непредусмотренных для этого местах. Каждый раз, убрав очередную свалку, мы надеемся на то, что этого больше не повторится. Но, к сожалению, некоторые недобросовестные жители и юрлица нашей области, по-прежнему, выбрасывают мусор туда, куда им удобно, а не куда положено. В очередной раз призываем жителей и представителей бизнеса добросовестно относиться к правилам складирования отходов. Нужно с уважением относиться к окружающей нас среде и повышать свою экологическую культуру!», — призывает генеральный директор УК «Зеленая роща» Александр Муромский.

К сведению, законодательством определено, что собственник земельного участка обеспечивает его надлежащее санитарное состояние. В случае непринятия собственником участка, в пределах которого выявлена свалка, практических мер по её ликвидации, региональный оператор самостоятельно организует вывоз отходов с последующим взысканием с него понесенных затрат в досудебном или судебном порядке.