В Медведевском лесу Орла обнаружено оружие

Находку совершил местный житель, который тут же сообщил о ней силовикам.



Житель Орла обнаружил в лесном массиве на окраине областного центра брошенное или забытое кем-то охотничье ружье. Как уточнили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии, находка была сделана на территории Медведевского леса в Северном районе города. В подобных случаях по закону следует немедленно сообщать о случившемся правоохранителям. Это и сделал орловец – о ружье он официально заявил в отдел лицензионно-разрешительной работы регуправления Росгвардии.

Напомним, в Орловской области действует порядок добровольной сдачи незарегистрированного оружия на возмездной основе. Расценки установлены на разные виды оружия и боеприпасов. В данном случае орловец получит вознаграждение в размере восемь тысяч рублей, поскольку найденным им в лесу бесхозным предметом оказалось одноствольное гладкоствольное ружье.

Подобный случай произошел и несколько дней назад. Житель Заводского района города Орла добровольно сдал в регуправление Росгвардии незарегистрированный сигнальный пистолет. Он пояснил, что нашел ракетницу в подвале 9-этажного дома. Сейчас пистолет проходит экспертизу, после чего нашедший его мужчина получит вознаграждение в размере пять тысяч рублей. В целом в этом году орловцы сдали в подразделения ЦЛРР тероргана Росгвардии 24 единицы незарегистрированного оружия. В случае добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия и боеприпасов предусмотрено освобождение от уголовной ответственности.

«Любое оружие является источником повышенной опасности, — комментирует начальник отдела лицензионно-разрешительной работы по городу Орлу регионального Управления Росгвардии майор полиции Сергей Прилепский. — Чтобы избежать негативных последствий его незаконного оборота, необходимо незамедлительно сообщать в правоохранительные органы об обнаружении схожих с оружием и боеприпасами предметов».

ИА «Орелград»