В Орле разыскивается пропавшая 71-летняя женщина, страдающая потерями памяти

6.7.2022 | 14:37 Новости, Происшествия

Поиски женщины идут на территории трех областей.

В Орловской, Курской и Липецкой областях продолжаются поиски 71-летней Зои Григорьевны Вагановой, страдающей потерями памяти и ушедшей из дома еще 25 июня. Об этом сообщил Центр поиска пропавших людей Орловской области.

Пожилая женщина вышла из своего дома, расположенного в поселке Долгое, еще 25 июня, и до сих пор ее местонахождение не известно. Розыскные мероприятия ведут как волонтеры, так и представители правоохранительных органов. Однако, на данный момент, поиски все еще не дали результатов.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении без вести пропавшей просим Вас сообщить данную информацию по телефонам:
🔹Полиция: +7 (486) 243-32-32, 02 или 102 (с сотового)
🔹Дежурные службы поисково-спасательного отряда: +7 (4862) 22-23-01, 22-07-41
❗Звонки принимаются круглосуточно

ИА «Орелград»

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