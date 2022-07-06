В Орловской области повышается класс пожарной опасности

Два города и четыре района оказались в условиях 4-го класса пожарной опасности.

Это предмаксимальная оценка. Резко увеличилась вероятность природных пожаров в Ливнах, Орле и их районах. В опасности Дмитровский и Верховский. В Болхове и Мценске 3-й класс. Погода позволяет предположить дальнейшее увеличение, отметили в ГУ МЧС России по Орловской области.

В чрезвычайном ведомстве напоминают, что в Кодекс об административных правонарушениях внесены поправки, которые начали действовать с 8 июня. Штрафы для граждан, устроивших масштабный природный пожар, увеличены в 10 раз, для юрлиц – вдвое.

Так, за сжигание сухой травы у леса гражданам грозит наказание до 60 тысяч рублей, организациям – до 500 тысяч рублей. В случае введения особого противопожарного режима штраф для последних возрастает до 800 тысяч. Если в результате нарушения правил безопасности пострадают люди, то наказание юрлицу составит 2 млн рублей, возможно приостановление деятельности до 90 суток.

ИА «Орелград»