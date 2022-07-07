Чиновники сообщили, что свалка под Мценском больше не горит

7.7.2022 | 12:28 Новости, Происшествия

Департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области публикует в соцсетях однотипные комментарии.

Фото Евгений Котляров в группе «Подслушано Мценск»

Возгорание на полигоне было обнаружено 6 июля. В течение дня задымление дошло до деревни Сухая Зуша. Амчане были обеспокоены возможными последствиями ЧП при смене направления ветра.

«В настоящее время открытое горение на полигоне устранено, произведена отсыпка и проливают место возгорания», — сообщил департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области 7 июля. Заявления появились в комментариях в мценских группах в соцсетях и в обсуждении публикаций губернатора, где также поднимался вопрос.

Отметим, на место утром 7 июля выехала группа активистов. На фото запечатлен густой дым, который все еще клубится у свалки.

ИА «Орелград»

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