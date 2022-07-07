Обращения орловцев о детском отдыхе рассмотрят в ускоренном порядке

7.7.2022 | 17:47 Новости, Общество

Чтобы лето не закончилось, пока идет ответ чиновников.

На сессии Орловского областного Совета 6 июля в двух чтениях приняты поправки в закон о дополнительных гарантиях прав граждан на обращение. Изменения предложил глава реготделения ЛДПР, председатель комитета облсовета по СМИ и трудовым отношениям Владислав Числов.

Срок рассмотрения обращений в органы госвласти Орловской области по вопросам организации оздоровления детей сокращен до 20 дней, вместо 30. Это должно оптимизировать взаимодействие родителей и чиновников. Чтобы пока идет ответ, например об инфраструктуре лагеря и условий проживания в нем, не закончилось лето.

ИА «Орелград»

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