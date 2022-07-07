Орловца крупно оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил

Решение по административному делу вынес суд Орловского района.



В Орловской области суд привлек очередного гражданина к административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ. Подробности сообщает пресс-служба Орловского районного суда, который рассмотрел материалы о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Из материалов следовало, что орловец в своем телеграм-канале опубликовал информационные посты. В их содержании была усмотрена дискредитация как самих Вооруженных сил России, так и их действий за рубежом. Напомним, что действия были санкционированы президентом России и Советом Федерации.

В судебном заседании гражданин виновным в совершении административного правонарушения себя не признал. Впрочем, это не помогло ему уйти от наказания. Судья установил, что его действия с учетом обстоятельств дела были выражены публично. Было проведено лингвистическое исследование текстов, справка об исследовании была представлена в суде. Из нее следует, что в изученных постах действительно содержится негативная оценка действий Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляемых на территории Украины.

«Негативная оценка обоснована ситуацией ведения военных действий Вооруженными силами Российской Федерации на территории Украины, в результате которых погибли или пострадали люди, — следует из сообщения Орловского районного суда. — Негативная оценка выражена стилистически нейтральной лексикой, обладающей отрицательной коннотацией. В результате гражданину было назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Постановление суда в законную силу еще не вступило.

Отметим, что нарушитель получил минимально возможный штраф по указанной выше статье. Максимальный штраф для граждан составляет 50 тысяч рублей. Кстати, штраф для должностных лиц варьируется в размере от 100 до 300 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Добавим, что в КоАП РФ также имеется статья 20.3.4 (призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц). По ней на гражданина также может быть наложен административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

ИА «Орелград»