В Орел везут 350-тонный кран, который поднимет упавший 50-тонный

На данный момент не известно, сможет ли упавшая техника дальше использоваться для ремонта Красного моста.

Сегодня в Орел должен приехать 350-тонный гусеничный кран, который должен поднять 50-тонный кран, упавший вчера на «тело» Красного моста. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Напомним, вчера в первой половине дня на площадке орловского долгостроя случилось громкое происшествие. Во время работ опрокинулся гусеничный кран, упав прямо на место, отведенное для прохода пешеходов.

К счастью, обошлось без жертв. По мнению подрядчика, падение крана произошло из-за шального порыва ветра. При этом, предельно допустимая нагрузка на кран превышена не была.

В настоящее время компания «УПМК-22» перешла на круглосуточный режим работы. Они хотят ускорить обустройство временной пешеходной переправы.

Дальнейшая судьба упавшей техники пока под вопросом, поскольку не понятно, можно ли ее использовать после аварии.

ИА «Орелград»