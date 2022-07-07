В Орловской области утонул мужчина, пытавшийся переплыть водоем

7.7.2022 | 14:30 Новости, Происшествия

Еще два человека были спасены в водоемах.

Вчера вечером в Колпнянском районе утонул мужчина, пытавшийся переплыть водоем. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

О происшествии в деревне Дровосечное стало известно в 18.55. Погибший плавал в месте, не оборудованном для купания. Его тело было передано сотрудникам полиции.

Двоим жителям Орловской области вчера повезло больше. В Верховском районе мужчина тонул в нескольких метрах от берега, и очевидцы успели своевременно вытащить его из воды. Позже потерпевший был передан сотрудникам скорой помощи.

А в Орле женщина, вероятно, не собиралась плавать, но упала в реку в самом центре города – в районе подвесного моста у Богоявленской площади. Специалисты центральной спасательной станции оперативно оказали необходимую помощь.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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