В Орловской области утонул мужчина, пытавшийся переплыть водоем

Еще два человека были спасены в водоемах.
Вчера вечером в Колпнянском районе утонул мужчина, пытавшийся переплыть водоем. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
О происшествии в деревне Дровосечное стало известно в 18.55. Погибший плавал в месте, не оборудованном для купания. Его тело было передано сотрудникам полиции.
Двоим жителям Орловской области вчера повезло больше. В Верховском районе мужчина тонул в нескольких метрах от берега, и очевидцы успели своевременно вытащить его из воды. Позже потерпевший был передан сотрудникам скорой помощи.
А в Орле женщина, вероятно, не собиралась плавать, но упала в реку в самом центре города – в районе подвесного моста у Богоявленской площади. Специалисты центральной спасательной станции оперативно оказали необходимую помощь.
ИА «Орелград»