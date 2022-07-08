Орловцы хранят в банках 101 миллиард

Специалисты отмечают рост в сравнении с прошлым годом.

По данным орловского отделения Банка России, сумма средств граждан в банках на первые дни июня составила 101 млрд рублей. (В этом объеме не учитываются эксроу-счета, на которых зарезервированы деньги передаваемые застройщику после возведения жилья). Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то средств граждан в банках стало больше на 7%.

Общий объем, включая средства организаций и предпринимателей, за май вырос на миллиард — до 149,5 млрд рублей. В сравнении с 1 июня 2022 года рост 12%.

В орловском отделении Банка России напоминают, что с 3 июля 2022 вступили в силу изменения в законодательство, направленные на защиту интересов граждан. Теперь при открытии вклада полный перечень условий договора должен быть предоставлен хорошо читаемым шрифтом на первой странице в виде таблицы.

«Это поможет избежать недопонимания между банком и клиентом», — прокомментировал заместитель управляющего орловским отделением Банка России Игорь Злобин.

В числе обязательных данных входят вид вклада, валюта, сроки, ставки, порядок выплат и другое.

ИА «Орелград»