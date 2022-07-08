Орловцы хранят в банках 101 миллиард

8.7.2022 | 16:27 Новости, Экономика

Специалисты отмечают рост в сравнении с прошлым годом.

По данным орловского отделения Банка России, сумма средств граждан в банках на первые дни июня составила 101 млрд рублей. (В этом объеме не учитываются эксроу-счета, на которых зарезервированы деньги передаваемые застройщику после возведения жилья). Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то средств граждан в банках стало больше на 7%.

Общий объем, включая средства организаций и предпринимателей, за май вырос на миллиард — до 149,5 млрд рублей. В сравнении с 1 июня 2022 года рост 12%.

В орловском отделении Банка России напоминают, что с 3 июля 2022 вступили в силу изменения в законодательство, направленные на защиту интересов граждан. Теперь при открытии вклада полный перечень условий договора должен быть предоставлен хорошо читаемым шрифтом на первой странице в виде таблицы.

«Это поможет избежать недопонимания между банком и клиентом», — прокомментировал заместитель управляющего орловским отделением Банка России Игорь Злобин.

В числе обязательных данных входят вид вклада, валюта, сроки, ставки, порядок выплат и другое.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования