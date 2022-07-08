ТФОМС потратит на 44 миллиона больше, чем предполагалось

Поправки в бюджет Фонда были приняты на заседании регионального парламента.



Орловский облсовет народных депутатов одобрил внесение изменений в Закон «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Согласно новой редакции этого документа общая сумма доходов бюджета ТФОМС на 2022 год увеличена на 34,881 миллиона рублей. Теперь она составит 10,834 миллиарда рублей. При этом общий объем расходов бюджета Фонда на 2022 год увеличен на 44,684 миллиона рублей и составит 10,844 миллиарда. Вся сумма дополнительных средств, поступающих в бюджет Фонда из областного бюджета, направляется в соответствии с их целевым назначением, отмечено в законопроекте.

«Прогнозируемые расходы в части мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования увеличиваются на 13,454 миллиона рублей и составят 18,214 миллиона», — говорится в пояснительной записке к документу. Размер средств был определен с учетом ряда источников, прежде всего, за счет увеличения поступающих на эти цели доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба в части иных штрафов, неустоек и пеней.

Они уплачиваются в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования. Отметим, что в соответствии с новым прогнозом указанные доходы на 2022 год увеличены на 3,651 миллиона рублей. Второй источник — остатки финансовых средств по состоянию на 1 января 2022 года, которые сложились в сумме 9,803 миллиона рублей. Эти деньги не подлежат возврату в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Они являются источником финансирования дефицита бюджета регионального ТФОМС. В связи с этим депутаты Орловского облсовета утвердили дефицит бюджета Фонда на 2022 год в указанной сумме, то есть он составит 9,803 миллиона рублей.

ИА «Орелград»