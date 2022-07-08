В Орле беженцам с Донбасса предложили 1000 вакансий

Рабочие места подготовлены специально для тех, кто покинул ставшие опасными места.



В Орловской области в региональном банке вакансий специально для граждан, эвакуированных из ДНР, ЛНР и Украины, создан раздел. В нем содержатся сведения о наличии почти тысячи свободных рабочих мест и вакантных должностей, причем более двух десятков из них — с предоставлением жилья. Об этом сообщило региональное управление труда и занятости. В ведомстве уточнили, что в числе вакансий есть и такие, которые предполагают обучение прямо на рабочем месте. В качестве примера приводится работодатель из покровского района, который готов принять и обучать сверловщиков и слесарей-сборщиков, то есть рабочих.

«Есть работодатели, которые предлагают не только жилье, но и подвоз, и питание на производстве, например, колпнянский «Нобель-Агро», — информируют в управлении туда и занятости. — Требуются механизаторы, агрономы, электромонтеры, обработчики рыбы, сортировщики, перемотчики, упаковщики и повара. Работодатели предлагают вакансии врачей, медсестер, учителей и специалистов по кадрам. Имеются вакансии для руководителя ансамбля, хормейстера, хореографа и библиотекаря».

При этом в ведомстве отмечают, что многие эвакуированные с Донбасса граждане уже трудоустроились. Так, они трудятся подсобными рабочими, плотниками и механизаторами на предприятиях сельскохозяйственной, торговой и промышленной сферы. Некоторые из них трудоустроились в гостиницы региона. Имеются такие работники и в детском санатории, в медучреждения и даже в администрации – власти Мценского района приняли на работу в отдел образования прибывшего из сопредельного государства специалиста.

«По результатам анкетирования выявлено, что в числе граждан, прибывших в наш регион, есть обладатели таких специальностей, как экономист, провизор, радиоинженер, учитель музыки, зоотехник, ветврач, — перечисляют в управлении труда и занятости. — Есть представители профессий: продавец, повар, кондитер, парикмахер, маляр-штукатур, швея, электрогазосварщик, бухгалтер, делопроизводитель, оператор ЭВМ, программист, столяр, автослесарь, электрик, повар-кондитер, радиотехник, механик, крановщик, техник-технолог. О работодателях, предоставляющих вакансии, центры занятости регулярно консультируют граждан, проживающих в пунктах временного размещения».

ИА «Орелград»