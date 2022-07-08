В Северном районе Орла откроется новое отделение МФЦ

С этой целью будет использовано помещение в гипермаркете «Линия» на Михалицына.
В Северном районе Орла откроется новое отделение многофункционального центра. Об этом сообщила пресс-служба губернатора со ссылкой на Павла Калугина, директора учреждения.
В программе «Готов ответить» на телеканале «Первый областной» Калугин заявил, что новый отдел МФЦ будет открыт в августе в гипермаркете «Линия» на Михалицына.
Сейчас в Орловской области работают 26 отделений многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. При этом, существует поручение губернатора о расширении и оптимизации системы.
ИА «Орелград»