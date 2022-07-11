Новый детский сад на Ливенской снова требует денег

11.7.2022 | 13:22 Новости, Общество

Мэр Орла Юрий Парахин сообщил о выделении дополнительно 1,5 млн рублей.

Информация прозвучала 11 июля на аппаратном совещании в администрации Орловской области. По словам чиновника, средства понадобились на закупку вещей, которые не предусмотрены контрактом: инвентарь, оборудование, средства обучения и воспитания.

Напомним, ранее администрация Орла заявляла, что муниципальный контракт на 169,92 млн рублей позволит получить ясли «под ключ», сразу со всем необходимым для работы. На 11 июля, по данным обладминистрации, расходы составляют уже 173,2 млн рублей.   Ясли на улице Ливенской в Орле рассчитаны на 105 мест. Открытие запланировано на октябрь 2022 года. Подрядчиком выступает ООО «Авилон».

ИА «Орелград»

 

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