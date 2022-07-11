Орловских чиновников обвинили в экономической дискриминации

Управление ФАС выдало предупреждение администрации Орловского округа.



Орловское УФАС России направило в адрес администрации Орловского муниципального округа предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Как следует из текста этого послания, данные нарушения выразились в непринятии мер по созданию равных условий субсидирования. Внимание сотрудников антимонопольного органа привлек «Порядок субсидирования части затрат, связанных с приобретением нового оборудования». Он был утвержден постановлением администрации тогда еще Орловского района в декабре 2018 года.

По сути, этот документ предусматривает оказание мер поддержки малому и среднему бизнесу. По условиям, субсидирование осуществляется из муниципального бюджета по итогам конкурсного отбора. Право на субсидии имеют субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие хозяйственную деятельность на территории Орловского района. Деньги положены на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования для создания, развития либо модернизации производства товаров, работ и услуг. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе.

Согласно порядку, право на такую помощь имеют представители малого и среднего бизнеса, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы, зарегистрированные и работающие на территории Орловского района более 1 календарного года с момента государственной регистрации на дату окончания приема конкурсных заявок. Кроме того, порядком установлено, что получатели субсидии на 1 июля года, следующего за годом предоставления субсидии, должны быть зарегистрированы и состоять на налоговом учете на территории Орловского района.

Таким образом, порядок определяет получателей субсидии в зависимости от места регистрации, то есть территории Орловского района. В УФАС отмечают, что орган местного самоуправления вправе определять категорию хозяйствующих субъектов, имеющих право на получение субсидий. Но при этом он не может устанавливать дискриминационные условия при определении критериев отбора получателей. Согласно части 1 статьи 8 Конституции в Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности.

Законом «О защите конкуренции» установлено, что дискриминационные условия – это условия, при которых один или несколько хозяйствующих субъектов поставлены в неравное положение по сравнению с другими компаниями. Ранее Пленум Верховного суда РФ разъяснил, что могут быть признаны дискриминационными условия, «исключающие возможность получения субсидии хозяйствующими субъектами в связи с их регистрацией и ведением деятельности также на территории иных субъектов РФ».

Иными словами, определение такого критерия для получения субсидий как место госрегистрации ставит компании, работающие на территории Орловского района, но зарегистрированные в других районах Орловской области или в других регионах страны, в неравные условия по сравнению с «коренным» бизнесом. В связи с этим антимонопольщики предупредили чиновников Орловского округа о необходимости прекращения бездействия путем внесения изменений в порядок субсидирования, а именно исключения из него дискриминационных положений, противоречащих требованиям антимонопольного законодательства. На исполнение требований предупреждения окружной администрации отведен срок до 8 августа 2022 года.

ИА «Орелград»