«Реаинкарнация» Макдональдса в Орле запланирована на 14 июля

11.7.2022 | 15:46 Новости, Экономика

Ресторан быстрого питания откроется в ТЦ «Рио» под брендом «Вкусно и точка».

14 июля в Орле откроется ресторан быстрого питания «Вкусно и точка», который является своего рода «реинкарнацией» известной сети «Макдональдс». Информация об открытии была опубликована в аккаунте ТЦ «Рио» в социальной сети VK.

Напомним, в марте этого года корпорация «Макдональдс» объявила об уходе с российского рынка, однако банкротить прибыльный бизнес они не стали. Все рестораны, включая открытые по франшизе, были проданы российскому игроку, и их ожидает повторное открытие под новым названием — «Вкусно и точка».

Сообщается, что первый из орловских ресторанов обновленной сети откроется 14 июля в 10.00 в ТЦ «Рио».

ИА «Орелград»

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