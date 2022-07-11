В Орловской области любительница кредитов пойдет под суд

Жительница Покровского района заработала уголовное дело на 22 заимствовании.

У 35-летней женщины был 21 кредит. Для оформления очередного в феврале 2022 года она оформила заявку на сайте микрокредитной организации. При этом внесла заведомо ложные данные о работе и доходе. На основе указанных сведений был заключен договор. Женщина получила 8000 рублей. Однако каких-либо мер по исполнению условий договора не приняла.

Уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК России по Орловской области.

ИА «Орелград»