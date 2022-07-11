Во Мценске заключен под стражу серийный угонщик велосипедов

11.7.2022 | 16:05 Закон и порядок, Новости

Ранее судимый мужчина похитил как минимум три велосипеда.

Мценские полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в серии краж велосипедов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

Этим летом, примерно за две недели, в городе были совершены три кражи велосипедов стоимостью 12, 16 и 23 тысячи рублей. Злоумышленник работал по одной и той же схеме: присматривал средства передвижения в подъездах жилых домов, повреждал запирающие устройства и продавал краденное.

Как оказалось, этим занимался ранее судимый 37-летний местный житель. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «кража», а сам велоугонщик заключен под стражу.

Часть украденного имущества уже обнаружена и изъята. При этом, сотрудники правоохранительных органов «поднимают» дела о других кражах велосипедов во Мценском районе. Поэтому, возможно, количество эпизодов вскоре может увеличиться.

ИА «Орелград»

 

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