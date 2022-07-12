Экс-директору АИЖК Орловской области грозит шесть лет колонии

Изначально заявляли о махинациях на 270 млн рублей.
В ходе прений в Советском районном суде прокурор запросил шесть лет лишения свободы для бывшего руководителя АИЖК Орловской области Сергея Кочергина, сообщают «Орловские новости».
Обвинение было предъявлено ему в ноябре 2020 года. Тогда прокуратура сообщала о чреде мошеннических действий и покушении на мошенничество:
Это обман дольщиков жилого дома №83 на Панчука – 54 млн рублей ущерба.
Вывод 136 млн рублей, направленных на строительство Многофункционального медицинского центра на Бульваре Победы.
Выкуп долей в своих компаниях за счет АИЖК – 24,6 млн рублей.
Продажа кинотеатра «Родина» — 62 млн рублей.
Попытка выкупа имущества заведомо неликвидных фирм, только увольнение помогло избежать этой сделки.
Уголовное дело было возбуждено в 20174 году.
ИА «Орелград»