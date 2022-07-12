Суд обязал отремонтировать столовую в орловской школе

Текущую крышу должны заметить после вмешательства прокуратуры.
Глазуновский суд обязал администрацию района обеспечить финансирование и ремонт в МБОУ «Новополевская ООШ», сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.
Здание столовой находится в ненадлежащем состоянии, выяснил надзорный орган. Крыша течет, на стенах и потолке отслаивается краска. Несмотря на нарушение законодательства при организации питания учащихся, средства на ремонт не выделялись.
Исполнение решения суда взято прокуратурой на контроль.
ИА «Орелград»