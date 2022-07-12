Суд обязал отремонтировать столовую в орловской школе

12.7.2022 | 14:48 Новости, Происшествия

Текущую крышу должны заметить после вмешательства прокуратуры.

Глазуновский суд обязал администрацию района обеспечить финансирование и ремонт в МБОУ «Новополевская ООШ», сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.

Здание столовой находится в ненадлежащем состоянии, выяснил надзорный орган. Крыша течет, на стенах и потолке отслаивается краска. Несмотря на нарушение законодательства при организации питания учащихся, средства на ремонт не выделялись.

Исполнение решения суда взято прокуратурой на контроль.

ИА «Орелград»

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