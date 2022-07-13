2500 «тайных» владельцев недвижимости выявлено на Орловщине

Собственников недвижимости помог вскрыть механизм, заработавшие год назад по всей России.

«С кадастрового учета снято 466 объектов», — добавила Надежда Кацура, руководитель орловского Управления Росреестра.

Специалисты напоминают, что «только узаконенное право собственности дает возможность владельцу недвижимости свободно распорядиться ею — продать, подарить, сдать в аренду, оформить в наследство». Кроме того, только за узаконенный объект можно получить компенсацию в случае изъятия земли для государственных или муниципальных нужд, например, для строительства дороги или жилья.

«Государственная регистрации ранее возникшего права — это бесплатная процедура, госпошлина в этом случае не взимается, — объясняет Надежда Кацура. — Потребуется только паспорт и правоустанавливающий документ. Если же ранее учтенный объект недвижимости прекратил свое существование, то снятие его с кадастрового учета осуществляется на основании подготовленного уполномоченным органом акта осмотра без привлечения кадастрового инженера».

В Росреестре также подчеркнули, что закон наделил органы государственной власти и местного самоуправления полномочиями по направлению заявлений в орган регистрации прав. Иными словами, если хозяин какого-то объекта по каким-либо причинам сам не обратился за регистрацией ранее возникшего права, это сделать за него это вправе чиновники. Уполномоченный орган сначала проводит работу по выявлению правообладателя, а затем направляет соответствующие документы в Росреестр.

ИА «Орелград»