Николай Шин: «Сегодняшние экономические реалии особенно требуют развития государственно-частного партнерства»

Правительством Орловской области совместно с орловским отделением Банка России разработана памятка по запуску тарифных концессий.

Памятка поможет муниципалитетам и инвесторам понять конкретные шаги и сроки запуска муниципальных концессий в теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении теплоснабжения. В ней прописаны все основные шаги от формирования инвестиционной программы до подписания соглашения Губернатором Орловской области.

«Сегодняшние экономические реалии особенно требуют развития государственно-частного партнерства. Это могут быть концессии в любой из сфер. Разумеется, условия должны выгодными и для инвестора, и для Орловской области. Ведь в основе государственно-частного партнерства заложено пропорциональное соотношение интересов инвестора и региона. В настоящее время наши инвестиционные надежды связаны как с преференциальными зонами – особой экономической зоной промышленно-производственного типа «Орел», территорией опережающего социально-экономического развития «Мценск», так и с муниципалитетами. Серьезные инвестиционные вливания позволят открывать в Орловской области крупные производства, создавать новые рабочие места, застраиваться суперсовременными зданиями, модернизировать жилищно-коммунальную инфраструктуру. Корпорация развития Орловской области (https://www.park57.ru/) как региональное инвестиционное агентство, как институт развития готово оказать инвестору все услуги по принципу одного окна, начиная от заявки на проект до получения статуса резидента. И далее обеспечивать проекту полное консалтинговое сопровождение, — отмечает Николай Шин, генеральный директор Корпорации развития Орловской области.

Вся информация для инвестора ГЧП – на инвестиционном портале

Памятка размещена на Инвестиционном портале региона.

Памятка инвестору доступна по ссылке

Страница о ГЧП на инвестиционном портале региона