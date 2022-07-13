Новый кран установлен на Красном мосту

13.7.2022 | 8:53 Новости, Строительство

Сегодня, 13 июля, он должен приступить к работе.

Накануне мэр Орла Юрий Парахин доложил в соцсетях о ходе работ на Красном мосту. Новый кран грузоподъемностью 100 тонн установлен. Он должен приступить к монтажу коммуникационного  моста, с которым не справился его коллега. Юрий Парахин отметил, что на новую конструкцию будут вынесены в том числе и тепловые сети, поэтому сроки работ сжатые.

Градоначальник сообщил, что повалившая старый кран балка деформирована, однако «свойств своих не потеряла». Ее должен выпрямить завод-производитель. Также Юрий Парахин проинформировал, что крышу временного пешеходного моста должны полностью сделать 13 июля. Сейчас в ней со стороны Торговых рядов проплешина.

ИА «Орелград»

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