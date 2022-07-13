В Орле будут судить женщину, от которой чудом спасся возлюбленный

13.7.2022 | 12:11 Новости, Происшествия

Он сбежал из квартиры после пяти ударов ножами и вызвал скорую.

СУ СК России по Орловской области сообщает о передаче в суд уголовного дела о тяжком вреде здоровью. 28-летняя орловчанка в ноябре 2021 года напала на своего 30-летнего сожителя. Конфликт произошел в многоэтажке в деревне Жилина. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Поводом для конфликта стала ревность. Женщина схватила кухонные ножи и начала бить возлюбленного. Не менее пяти ударов попали в туловище. Потерпевшему удалось убежать и вызвать на помощь медиков.

ИА «Орелград»

 

 

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Орелград. 2022 год

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