В Орле дорожки кладбищ укрепят асфальтовой крошкой

13.7.2022 | 9:34 ЖКХ, Новости

Более 35 КамАЗов уйдет только на Наугоское.

Управление коммунальным хозяйством Орла приступило к поиску подрядчика для благоустройства территории мест последнего упокоения. Весь снятый при ремонте центральных улиц асфальтогранулят планируют отправить на отсыпку кладбищенских тропинок. (Ранее его получали окраинные улицы Орла).

На Наугорское кладбище вывезут 970,2 тонны, это 35 КамАЗов, поясняет пресс-служба администрации города. Начальная цена контракта – 715 тысяч рублей. Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 20 июля. На работы отводится 15 дней после заключения контракта.

ИА «Орелград»

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