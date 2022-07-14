Для третьего выезда из Зареченского микрорайона изымают частную землю

14.7.2022 | 11:33 ЖКХ, Новости

В муниципальную собственность их должны принять до 2023 года, когда планируют начать строительство, сообщает администрация Орла.

Проект улицы Витольда Почернина, которая свяжет улицу Зеленина (г. Орел) и Царев брод (Орловский муниципальный округ), на следующей неделе направляется на экспертизу. Третий выезд из густонаселенного района будет протяженностью 855 метра. Предусмотрены две полосы для машин, тротуары, велодорожки, ограждение, освещение, полоса озеленения. Проектировщики предусмотрели на работы восемь месяцев. Конкурс по поиску подрядчика будет объявлен после положительной оценки проекта.

ИА «Орелград»

 

 

 

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