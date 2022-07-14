Разыскивается женщина, уехавшая из Курска в Орел, и пропавшая без вести

На вид 50 лет, шрам на шее.

В Орле разыскивается Татьяна Хмелева, уехавшая 10 июля из Курска в наш город и пропавшая без вести. Об этом сообщил Центр поиска пропавших людей Орловской области.

Пропавшей 60 лет, но выглядит примерно на 10 лет моложе. На шее у нее шрам длиной в сантиметр.

Людей, располагающих информацией о местонахождении пропавшей, просят сообщить об этом по телефонам:

Полиция: +7 (486) 243-32-32, 02 или 102 (с сотового),

Дежурные службы поисково-спасательного отряда: +7 (4862) 22-23-01, 22-07-41.

ИА «Орелград»