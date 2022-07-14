Вынесен приговор недобросовестному орловскому застройщику

За нанесенный дольщикам ущерб – более 67 млн рублей, он приговорен к шести годам лишения свободы.

Учредитель и директор ООО «Унистрой-Орел» Дмитрий Солнцев признан виновным в мошенничестве. Приговор вынес Советский районный суд. Помимо шести лет лишения свободы в колонии общего режима, он оштрафован на 500 тысяч. Деяния его подельников будут рассматриваться отдельно, уточняет пресс-служба прокуратуры Орловской области.

ООО «Унистрой-Орел» привлекало средства граждан на строительство многоэтажного дома на улице Космонавтов в Северном районе Орла. Всего заключен 71 договор долевого участия. Дом должны были сдать в августе 2020. Однако к этому моменту на объекте были выполнены только первоначальные работы: вырыт котлован и забиты сваи. Дальше деятельность строителей не пошла.

После признания объекта проблемным Фонд защиты прав граждан изучил его и пришел к выводу, что завершение строительства нецелесообразно. Дольщикам должны выплатить компенсацию.

ИА «Орелград»