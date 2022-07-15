Молодая орловская парочка попалась на грабеже ящиков для пожертвований

Ранее судимая 22-летняя девушка задержана, 21-летнего парня отпустили под подписку о невыезде.

В Орле задержана молодая парочка, совершившая в магазинах два необычных грабежа. С интервалом в полтора часа злоумышленники похитили ящики, предназначенные для сбора пожертвований.

По информации пресс-службы УМВД по Орловской области, похищенные средства принадлежали некоммерческой организации, специализирующейся на социальной поддержке граждан. В обоих случаях в полицию заявили работники магазинов, в которых размещались ящики.

Найти преступников было несложно — в магазинах было видеонаблюдение, а поскольку грабежи совершались в открытую, то и в свидетелях нехватки не было.

21-летнего парня допросили и отпустили под подписку о невыезде, а вот 22-летняя девушка ранее уже была судима, и ее задержали. Вероятно, ее сочли «первой скрипкой» криминального дуэта. В любом случае, молодым людям предстоит нести ответственность, поскольку возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

ИА «Орелград»