Под Орлом простились с десантником, погибшим в Буче Киевской области пять месяцев назад

Капитан Валерий Жидков погиб в Буче 27 февраля. Группа, шедшая в разведку, попала в засаду.

Вчера, 14 июля, спустя почти пять месяцев после гибели, под Орлом был похоронен десантник Валерий Жидков, погибший в городе Буча Киевской области. Об этом сообщила общественная организация «Совет солдатских матерей».

Уроженец поселка Добрый Орловского муниципального округа был выпускником Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища. Он был командиром разведроты 104-го полка 76-й дивизии ВДВ города Пскова.

Валерий принимал участие в Специальной военной операции на Украине начиная с первых дней. 27 февраля группа отправилась в разведку в известный на весь мир город Буча Киевской области. Там их поджидала засада, унесшая 19 русских жизней. Жидков шел впереди…

Отпевание прошло в поселка Знаменка, в храме иконы Божией Матери «Спорительница хлебов».

За заслуги перед Отечеством и жителями Луганской и Донецкой народных республик, за героизм и отвагу, проявленное мужество и верность Родине, Указом Президента Российской Федерации гвардии капитан Жидков Валерий Валерьевич награждён орденом Мужества (посмертно).

ИА «Орелград»