Пять орловских медучреждений получат 24 миллиона на ремонт

Хотынецкая и Залегощенская центральные районные больницы, Орловский противотурберкулезный диспансер, Орловская психиатрическая больница и городская больница им. С.П. Боткина.

Пять медицинских учреждений из Орла и области получат 24 миллиона рублей, предназначенные для срочных ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

Речь идет о ремонтах, которые нужно было сделать «еще вчера». Например, в Хотынецкой больнице полностью изношена система водоснабжения, в связи с чем требуется ее полная замена.

Проанализировав обращения главврачей медучреждений, областные власти решили оказать упомянутой Хотынецкой центральной районной больнце, Орловскому противотурберкулезному диспансеру, Орловской психиатрической больнице, городской больнице им. С.П. Боткина, а также — Залегощенской центральной районной больнице.

ИА «Орелград»