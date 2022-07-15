В Орле простились с отцом четверых малолетних детей, погибшим в ДНР

15.7.2022 | 11:48 Новости, Общество

Сергей Комиссаров погиб 3 июля при зачистке леса в Славянском районе ДНР.

13 июля состоялись похороны Сергея Комиссарова, российского контрактника и отца четверых малолетних детей, погибшего на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила общественная организация «Совет солдатских матерей».

3 июля орловец принимал участие в зачистке леса в Славянском районе ДНР, где его бригада столкнулась с численно превосходящей украинской диверсионно-разведывательной группой. В ходе боя Сергей сначала получил пулевое ранение, а затем рядом с ним разорвался боевой снаряд.

В прощании с героем приняли участие представители городских властей. Кроме того, указом Президента Российской Федерации Владимира Путина Сергей Комиссаров представлен к государственной награде – ордену Мужества (посмертно).

ИА «Орелград»

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