В Орловской области ускоренно дан старт внедрению промышленной ипотеки

Президент РФ Владимир Путин на прошедшем недавно Петербургском экономическом форуме предложил запустить промышленную ипотеку под 5% годовых, право на получение которой будет предоставлено предприятиям, готовым открыть новые производства. Министр финансов РФ Антон Силуанов уточнил, что Правительство страны может выделить на промышленную ипотеку в этом году от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей, а в последующие годы, как он отметил, чуть побольше.

«Промышленная ипотека, объявленная Президентом РФ как инициатива по поддержке малых и средних предприятий, — говорит Максим Петров, руководитель областного департамента промышленности и торговли,- нашла отклик у промышленников Орловской области. На днях во Мценске мы с руководителем Корпорации развития Орловской области (КРОО) Николаем Шином провели встречу с девелопером, предлагающим свое здание площадью около 5 тысяч кв. метров под промышленную ипотеку и с потенциальным инвестором. Кроме того, предприятие «Промцеолит» представило проект расширения своих производственных мощностей по выпуску различных цеолитов. Для этого им необходимы новые здания, а затраты на это предприятие планирует финансировать средствами промышленной ипотеки. Мы в Правительстве Орловской области объявили сбор заявок от предприятий региона на промышленную ипотеку и уже есть две заявки от потенциальных заемщиков».

Как поясняет Николай Шин, в рамках исполнения поручения Президента РФ, с целью развития в регионе механизма промышленной ипотеки, КРОО совместно с департаментом промышленности и торговли Орловской области проанализировали доступные для этого объекты в регионе.

«На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что во Мценске есть идеально подходящий для этого объект, полностью готовый для реализации любых масштабных инвестиционных проектов на территории ТОСЭР, который обладает собственной площадкой в 2, 5 га, площадями около 5 тысяч кв. метров, офисными помещениями. Объект полностью введен в эксплуатацию. Он чистый, мебелированный, компьютеризованный, с удобными подъездными путями, со всей инженерной инфраструктурой. Для персонала там созданы отличные условия. Его можно использовать целиком как производственный комплекс, а можно использовать блоками по 500 кв. метров для размещения небольших производств. Преимуществом данного объекта является то, что он расположен в городской черте, то тесть в самом Мценске. Объект на данный момент полностью готов принять инвесторов, которым также будут предоставлены различные преференции», — рассказывает Николай Шин.

Он особо подчеркивает, что в Орловской области ускоренно дан старт внедрению промышленной ипотеки и что вскоре этот замечательный инструмент для развития производства будет в регионе широко применяться.