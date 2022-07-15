В Орловской области ускоренно дан старт внедрению промышленной ипотеки

15.7.2022 | 15:18 Новости, Новости компаний, Экономика

Президент РФ Владимир Путин на прошедшем недавно Петербургском экономическом форуме предложил запустить промышленную ипотеку под 5% годовых, право на получение которой будет предоставлено   предприятиям, готовым открыть новые производства. Министр финансов РФ Антон Силуанов уточнил, что Правительство страны может выделить на промышленную ипотеку в этом  году от 500 миллионов  до 1 миллиарда рублей, а в последующие годы, как он отметил,  чуть побольше.

«Промышленная ипотека, объявленная Президентом РФ как инициатива по поддержке малых и средних предприятий, — говорит  Максим Петров, руководитель областного департамента промышленности и торговли,-  нашла отклик у промышленников Орловской области. На днях   во Мценске мы с руководителем   Корпорации развития Орловской области (КРОО)  Николаем Шином провели встречу с девелопером, предлагающим свое здание площадью около 5 тысяч кв. метров под промышленную ипотеку и с потенциальным инвестором. Кроме того, предприятие «Промцеолит» представило проект расширения своих производственных мощностей по выпуску различных цеолитов. Для этого им необходимы новые  здания, а затраты на это предприятие планирует финансировать средствами промышленной ипотеки. Мы в Правительстве Орловской области объявили сбор  заявок от предприятий региона на промышленную ипотеку  и уже  есть две заявки от потенциальных заемщиков».

Как поясняет Николай Шин, в   рамках исполнения поручения Президента РФ, с целью развития в регионе механизма промышленной ипотеки, КРОО совместно с департаментом промышленности и   торговли Орловской области проанализировали доступные для этого   объекты в регионе.

«На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что во Мценске есть идеально подходящий для этого объект, полностью готовый для реализации любых масштабных инвестиционных проектов на территории ТОСЭР, который   обладает собственной площадкой в 2, 5 га, площадями около 5 тысяч кв. метров, офисными помещениями. Объект полностью введен в эксплуатацию. Он чистый, мебелированный, компьютеризованный, с удобными подъездными путями, со всей инженерной инфраструктурой. Для персонала там созданы   отличные условия.  Его можно использовать целиком как производственный комплекс, а можно использовать блоками по 500 кв. метров для размещения небольших производств. Преимуществом данного объекта является то, что он расположен в городской черте, то тесть   в самом  Мценске. Объект на данный момент полностью готов принять инвесторов, которым также будут предоставлены различные преференции», — рассказывает Николай Шин.

Он особо подчеркивает, что в Орловской области ускоренно дан  старт внедрению промышленной ипотеки и что вскоре этот замечательный  инструмент для  развития производства будет в регионе широко применяться.

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