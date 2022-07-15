В УК «Зеленая роща» успешно прошел тест-драйв новой спецтехники

15.7.2022 | 15:30 ЖКХ, Новости, Новости компаний

Речь идет о современном мусоровозе производства ОАО «Ряжский авторемонтный завод».

Специалисты компании-производителя на днях  приехали в Орел и провели здесь презентацию. Во время тест-драйва было вывезено и доставлено на сортировку 18,740 тонн  отходов более чем с 200 мусоронакопителей. Автомобиль показал себя как маневренный и способный работать среди узких дворов и улиц города, он  также хорошо приспособлен для работы в сельской местности. Мусоровоз обладает хорошим коэффициентом прессования и способен за один рейс забрать отходы с более 100 контейнеров. Особенностями мусоровоза «МК-4546-15» также являются система сбора жидкой фракции отходов и система автоматического управления. Этот автомобиль практически на 100 процентов состоит из узлов и агрегатов отечественного производства, что особенно важно в период импортозамещения.

«По итогам тест-драйва уверенно можно сказать, что автомобиль зарекомендовал себя как надеждый, проходимый и функциональный. С ростом потребительских нужд возрастает и необходимость современных решений по вывозу и утилизации отходов для поддержания комфортной среды проживания. Данную марку спецтехники мы рассматриваем для использования в дальнейшем в нашей работе»-, отмечает Роман Субботин, главный инженер УК «Зеленая роща», регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Орловской области.

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Орелград. 2022 год

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